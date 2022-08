Belen Rodriguez, Giulia De Lellis e Sophie Codegoni: cosa hanno in comune le tre? I fan più attenti hanno notato un dettaglio.

Belen Rodriguez, Giulia De Lellis e Sophie Codegoni hanno, all’apparenza, vite completamente diverse. Eppure, le tre hanno qualcosa in comune, che soltanto i fan più attenti hanno notato. Di cosa si tratta?

Belen, De Lellis e Codegoni: cosa hanno in comune?

Tre carriere diverse e alcuni uomini del passato in comune: stiamo parlando di Belen Rodriguez, Giulia De Lellis e Sophie Codegoni. Tre donne bellissime che, dal nulla, sono riuscite a costruirsi una posizione nel mondo dello spettacolo. La showgirl argentina è, al momento, quella che ha collezionato maggiori esperienze televisive, ma anche le altre due ex corteggiatrici di Uomini e Donne possono ritenersi più che soddisfatte. La De Lellis è sempre più lanciata nel mondo dei social, mentre la Codegoni, dopo l’esperienza al GF Vip 6, debutterà a breve come Bonas di Avanti un altro.

Lavoro a parte, le tre hanno una cosa in comune che soltanto i fan più attenti hanno notato.

Belen, De Lellis e Codegoni: stesso nails trend

Belen, De Lellis e la Codegoni hanno scelto di sfoggiare lo stesso nails trend.

Stiamo parlando della nuance nude, un colore naturale che esalta alla perfezione le mani. La Rodriguez, via social, mostra unghie lunghe a forma di mandorla. Sophie, invece, mantiene la stessa tonalità, ma preferisce dare una forma squadrata alle unghie. Giulia, infine, sfoggia la stessa manicure delle colleghe, con unghie lunghissime, ma impreziosisce le mani con tanti anelli.

Anche Rosa Perrotta segue le colleghe

Sulla stessa linea di Belen, De Lellis e Codegoni troviamo la ‘collega’ Rosa Perrotta. Pur essendo mamma di due bambini piccoli, l’ex tronista di Uomini e Donne sfoggia unghie lunghissime. Dopo aver superato la seconda crisi con il compagno Pietro Tartaglione, Rosa è tornata a sorridere, ma non dimentica mai di curare la sua manicure, rigorosamente con unghie a forma di mandorla.