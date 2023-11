Belen Rodriguez, gli amici sono preoccupati: "Sta mentenendo a se stessa"

Gli amici di Belen Rodriguez sarebbero preoccupati per via della sua relazione con Elio Lorenzoni.

Gli amici più intimi di Belen Rodriguez sarebbero preoccupati per la showgirl che, dopo aver detto addio per la terza volta a Stefano De Martino, si è legata a Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez: l’ansia degli amici

Belen Rodriguez sta trascorrendo una vacanza all’insegna del romanticismo alle Maldive, insieme al nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. In tanti non sarebbero convinti della storia tra i due, sbocciata dopo 10 anni d’amicizia e poco tempo dopo che la showgirl ha messo fine alla sua relazione con Stefano De Martino. Belen sembra voler fare sul serio con l’imprenditore, che ha portato negli stessi posti in cui è stata con i suoi ex e da cui sembra che, nelle scorse ore, abbia ricevuto un prezioso anello di fidanzamento.

“Chi le vuole bene non crede che questo amore possa durare a lungo perché nasce dalle macerie di quello che lo ha preceduto e dal crollo emotivo che ne è seguito”, ha fatto sapere il settimanale Oggi. Belen replicherà alla questione? Al momento la showgirl continua a mostrarsi felice e serena accanto ad Elio, e in tanti sono curiosi di saperne di più. “Va tutto bene, grazie. Sono davvero serena. La vita mi ha regalato Elio, è un uomo speciale. Con lui ho riscoperto la gioia nelle piccole cose, quelle semplici. Il futuro non mi spaventa più perché sto imparando a godere della vita giorno per giorno. A vivere il presente”, ha dichiarato di recente la showgirl in merito alla sua storia con Lorenzoni.