Belen Rodriguez: "Ho avuto tre aborti"

Belen Rodriguez ha confessato per la prima volta alcuni dettagli e retroscena sulla sua vita privata e sui tre aborti che avrebbe avuto prima di avere Santiago e Luna Marì.

Belen Rodriguez: gli aborti

Oggi Belen sembra aver finalmente trovato la serenità accanto a suo marito, Stefano De Martino, e ai due figli Santiago e Luna Marì. La showgirl in passato ha però vissuto momenti difficili e per la prima volta lei stessa ha confessato di aver perso tre figli: due primi di avere Santi e uno appena un mese prima di restare nuovamente incinta della piccola Luna.

“Non l’ho mai detto a nessuno ma in realtà ne ho persi tre nella mia vita: due prima di Santi e uno fra Santi e Luna.

Lì per lì ne ho sofferto, certo, ma poi ho avuto altri figli quindi, in tutta onestà, le rispondo che oggi non è un dolore né un rimpianto. Se una gravidanza non va bene significa che quel feto non era forte e per questo è stato espulso. Il corpo è la macchina più intelligente che abbiamo. Bisogna lasciar andare le cose”, ha confessato la showgirl.

Belen ha confessato pe la prima volta anche alcuni retroscena sul suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino, con cui ha finalmente trovato la serenità dopo diversi tira e molla.

La showgirl ha rivelato di aver sempre amato il ballerino e ha confessato che sarebbe stato sempre lui a lasciarla.