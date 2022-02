Belen Rodriguez, i fan notano il ritocchino alle labbra: i commenti

I fan di Belen Rodriguez hanno notato il suo ritocchino alle labbra e hanno deciso di commentare la sua scelta sul web, con tantissimi commenti.

I fan di Belen Rodriguez hanno notato il suo ritocchino alle labbra e hanno deciso di commentare la sua scelta sul web, con tantissimi commenti.

Il ritocchino alle labbra di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è sempre al centro dell’attenzione. Uno scatto che ha pubblicatto nelle sue storie Instagram ha scatenato le reazioni dei suoi follower e i commenti di alcuni haters, che hanno colto l’occasione per attaccarla.

Le labbra della showgirl sono apparse molto gonfie e anche un po’ storte, al punto di farla parlare con difficoltà. Questo dettaglio ha spinto gli utenti a prenderla di mira e a commentare, spesso in modo anche velenoso, questo presunto ritocchino.

Lo scatto su Instagram

Belen Rodriguez è finita di nuovo nella bufera dei social network a causa di un ritocchino alle labbra. In un periodo molto particolare, in cui deve pensare alla relazione con il padre di sua figlia, Antonino Spinalbese, e al ritrovato equilibrio con Stefano De Martino, la showgirl deve anche difendersi dalle accuse.

Le sue labbra sono apparse gonfie e storte, per questo tutti hanno pensato ad un ritocchino. I commenti sono stati tantissimi. “Labbra talmente rifatte che sono diventate storte” ha scritto un utente. “Farei causa al chirurgo plastico” ha aggiunto un altro utente. Tantissime critiche ma anche molti like.

Un momento di grandi polemiche

Non c’è pace per Belen Rodriguez. Sta vivendo un periodo felice dal punto di vista professionale, grazie al debutto a Le Iene, ma continua ad essere al centro del gossip per la sua vita privata.

La Rodriguez ha condiviso un messaggio sulla forza di essere single e di non smettere di accontentarsi e a Verissimo ha parlato delle difficoltà di avere due figli da due uomini diversi. Qualsiasi sia il motivo, si ritrova sempre a doversi difendere dagli attacchi social.