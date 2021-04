Belen Rodriguez, i retroscena sulla gravidanza: “Avrei voluto chiamarla Clara”

Belen Rodriguez è entrata nel settimo mese di gravidanza e ha deciso di svelare ai fan dettagli e retroscena sull'arrivo della sua bambina.

Belen Rodriguez è incinta della sua seconda bambina e ora che è entrata nel settimo mese di gravidanza ha deciso di svelare ai fan alcuni retroscena sull’arrivo della piccola Luna Marie.

Belen Rodriguez: i retroscena sulla gravidanza

Belen Rodriguez è più felice che mai: molto presto lei e Antonino potranno finalmente conoscere la loro bambina, Luna Marie, il cui arrivo è previsto per giugno.

Sui social la showgirl ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan in merito alla sua gravidanza. La showgirl ha svelato ad esempio che il nome Luna Marie sarebbe stato scelto dal suo primogenito, Santiago, mentre lei avrebbe voluto chiamare la bambina Clara Isabel. Belen ha anche rivelato ai fan di essere arrivata a pesare 63 kg durante la gravidanza, ovvero 6 in più rispetto al suo normale peso forma.

Belen Rodriguez: la differenza d’età con Antonino Spinalbese

Lei e il padre della bambina, Antonino Spinalbese, hanno ben 11 anni di differenza, ma la questione non sembra aver rappresentato un ostacolo per il loro amore. La showgirl, reduce dalla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, avrebbe provato per l’hair stylist un vero e proprio colpo di fulmine: “Mi sono accorta di quanto sia uomo e di quanto in realtà la bimba sia io: ecco, lui mi fa sentire una bambina al sicuro e questo non ha prezzo né età per me”, ha confessato in merito alla loro storia d’amore.

Oggi i due sono più felici che mai.

Belen Rodriguez: l’aborto spontaneo

Belen ha confessato che prima di restare incinta della piccola Luna Marie avrebbe avuto un aborto spontaneo. Perdere il suo primo figlio insieme ad Antonino le avrebbe fatto comprendere quanto desiderasse un bambino. Un mese più tardi la showgirl sarebbe rimasta nuovamente incinta, e molto presto i due concretizzeranno finalmente il loro sogno d’amore. Belen non aveva nascosto di desiderare un altro figlio dopo Santiago, e lei stessa aveva rivelato di essere tornata insieme all’ex marito, Stefano De Martino, proprio per dare a suo figlio un fratellino o una sorellina. Tra i due l’amore si era concluso in un nulla di fatto ed entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo in merito alla vicenda. Oggi Stefano De Martino si professa ancora single.