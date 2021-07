Belen Rodriguez: il disservizio in ospedale causato dalla nascita di Luna Marì

La nascita di Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, avrebbe messo fuori uso due ascensori al terzo piano del reparto di Ostetricia

La nascita di Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, ha donato sicuramente tanta gioia, ma anche qualche disservizio. L’indiscrezione apparsa in queste ore racconta infatti di una foto molto singolare scattata nell’ospedale veneto dove la showgirl ha partorito.

L’immagine mostra nel dettaglio un avviso circa l’impossibilità di accedere al 3° piano della struttura “causa Belen”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

L’Ospedale Giustinianeo di Padova ha dunque avvisato che i pulsanti degli ascensori 4 e 7 sarebbero stati disabilitati “fino a nuovo ordine”, come recita il foglio affisso in reparto.

L’intera area era stata di fatto riservata alla celebrità, con un ordine di servizio firmato “P.I.”, forse intendendo con questa sigla tutto il personale infermieristico.

Belen Rodriguez di nuovo mamma: la reazione di Stefano De Martino

In attesa di capire di più sulla singolare faccenda, come avrà reagito Stefano De Martino alla nascita della piccola di casa Rodriguez-Spinalbese? La notizia dell’arrivo di Luna Marì è stata diffusa subito dopo la vittoria degli Azzurri contro l’Inghilterra, seguita da un post della neo mamma pubblicato su Instagram. Qui l’argentina ha presentato a tutti la sua nuova creatura con tanto di foto e una didascalia che ne sintetizzava l’immensa felicità.

Anche l’ex ballerino di Amici ha voluto lasciare un like al post della bella sudamericana, senza tuttavia scrivere alcun commento come hanno invece fatto tanti altri colleghi della tv. È del resto possibile che i due si siano sentiti telefonicamente a voce per le congratulazioni.