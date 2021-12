Belen Rodriguez: il figlio Santiago si fa fare il ciuffo con le meches bionde

In occasione dell'imminente Natale, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha deciso di cambiare look per la prima volta

Attiva più che mai sui social network, oltre ai numerosi scatti professionali e agli shooting fotografici Belen Rodriguez documenta anche i dolci momenti che passa in famiglia. Sparito tuttavia per il momento dai suoi contenuti il compagno Antonino Spinalbese, la showgirl si sta dedicando interamente ai figli Santiago e Luna Marì.

Così, dopo aver trasformato la sua casa milanese in una sorta di villaggio di Natale, la presentatrice ha accontentato il primogenito in una sua particolare richiesta di cambio look.

Belen condivide il cambio look di Santiago

Belen ha difatti accompagnato il figlio Santiago dal parrucchiere, dove il piccolo si è sottoposto a un piccolo cambiamento di colore ai capelli. L’argentina ha ovviamente documentato il tutto sui social, immortalandolo il bambino mentre si lasciava applicare tintura e carta stagnola sul ciuffo.

Nella didascalia del video ha poi precisato: “New color a richiesta esplicita del ragazzo…”.

Il risultato finale pare essere stato assai apprezzato dal simpaticissimo Santiago, che si è poi lasciato riprendere in uno scatto post trattamento pubblicato sempre tra le Ig Stories della sua bellissima mamma.

La foto a “opera finita” rivela così il nuovo look del figlio di Belen e Stefano, in posa come una vera piccola star.

Con indosso gli occhiali da vista e la maglia della Juve, Santiago è apparso fiero e orgoglioso del suo nuovo colore di capelli, ai quali ha aggiunto delle mini sfumature bionde sul ciuffo laterale.

Il taglio a caschetto è rimasto invece sempre lo stesso.