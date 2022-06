Belen Rodriguez, il futuro in TV: la showgirl approda a Discovery?

Secondo indiscrezioni Belen Rodriguez potrebbe approdare a Discovery. Tutto quello che c'è da sapere.

Belen Rodriguez lascerà Mediaset per approdare a Discovery? Le indiscrezioni sul futuro lavorativo della showgirl sono sempre più insistenti ma, per ora, non vi è alcuna conferma.

Belen Rodriguez approda a Discovery

Secondo indiscrezioni Belen Rodriguez potrebbe approdare a Discovery, intenzionata ad attirare sempre di più un pubblico giovane anche grazie a volti che, ormai, sono diventati dei veri e propri punti di riferimento per il piccolo schermo italiano.

La showgirl negli ultimi anni è stata impegnata con Tu si que vales e Le Iene e, sempre secondo i rumor, sarebbe stata confermata anche per le prossime due edizioni del programma. Al momento non è dato sapere cosa Discovery abbia intenzione di proporle, ma sembra che già ci sia in ballo un progetto che potrebbe vederla protagonista.

Belen Rodriguez e l’amore

Di recente Belen Rodriguez è tornata agli onori delle cronache rosa per il suo ritorno di fiamma con l’ex marito, Stefano De Martino, con cui nelle ultime ore è stata sorpresa mentre era intenta a scambiarsi un appassionato bacio sulle labbra.

I due stanno insieme da circa 6 mesi, ovvero da quando la showgirl ha messo fine alla sua relazione con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì.

In merito alla rottura Antonino Spinalbese ha recentemente confessato: “Io tendo a percepire chi ho davanti, ero preparato al fatto che potesse finire e ho provato a sfidare le leggi della natura e della gravità. Poi c’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore”.