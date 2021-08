Belen Rodriguez, il regalo di Antonino dopo la nascita di Luna Marì

Belen Rodriguez ha mostrato via social il regalo che le avrebbe fatto il fidanzato Antonino per la nascita della sua seconda figlia.

Belen Rodriguez: il regalo di Antonino

Belen Rodriguez ha postato sui social le immagini del regalo che Antonino Spinalbese le avrebbe fatto in occasione della nascita della sua bambina, Luna Marì, nata a Padova il 12 luglio 2021.

L’hair stylist milanese avrebbe regalo alla showgirl una borsa del marchio Loewe, dal costo di 1450 euro e color verde bottiglia. La showgirl ha apprezzato il regalo e sui social ha postato l’immagine della borsa scrivendo un “Ti amo” indirizzato al suo giovane fidanzato. Belen ha una vera e propria passione per le borse e non è la prima volta che sui social posta le immagini dei suoi modelli preferiti.

Belen Rodriguez: l’amore per Antonino

La showgirl sembra aver trovato la serenità accanto ad Antonino Spinalbese, a cui è legata da circa 1 anno. Dopo appena un mese di frequentazione i due hanno deciso di costruire insieme una famiglia e la showgirl ha presto annunciato l’arrivo della piccola Luna Marì (sua seconda figlia dopo la nascita del piccolo Santiago De Martino, nato dal suo amore naufragato per Stefano De Martino).

Belen ha dato alla luce la piccola Luna Marì a Padova e a seguire lei e Antonino Spinalbese hanno trascorso alcuni giorni di relax in una villa all’Isola di Albarella. A seguire la showgirl è tornata a lavoro sul set di Tù sì que vales ad appena 8 giorni dal parto.

Belen Rodriguez: la nascita di Luna Marì

Sui social la showgirl ha postato le prime immagini della sua bambina poche ore dopo il parto e la piccola Luna Marì è già considera una vera e propria star dei social da parte dei fan. La showgirl argentina ha dichiarato di essere fuori di sé dalla gioia per la nascita della sua bambina e in tanti si domandano se prima o poi lei e Antonino Spinalbese convoleranno a nozze. “Un giorno, dopo tre mesi che frequentavo Antonino e cercavo di farlo passare per un amico, lui mi ha chiamato distrattamente amore”, ha confessato la showgirl in merito al suo amore per Spinalbese, e ancora: “Santi mi ha confessato: Ho sentito che ti ha chiamato amore, vorrà pur dire qualcosa, fidanzati con lui per favore. Secondo me Dio ti ha mandato il principe. Poi alcuni giorni dopo mi ha spiazzata: ma un fratellino?“