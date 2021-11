Belen Rodriguez, il triste sfogo in televisione: “Le hanno dato 4 mesi di vita”

Sempre al centro dell’attenzione mediatica, Belen Rodriguez è senza dubbio abituata alla numerosi voci che circolano sul suo conto. Da poco divenuta mamma della piccola Luna Marì, sono infatti subito emersi dei rumors sui supposti problemi di cuore con il giovane compagno Antonino Spinalbese, padre della bambina.

Se tra i due sembra tuttavia essere tornata una certa serenità, un altro evento pare aver notevolmente scosso la sfera privata della presentatrice argentina.

Recentemente ospite a C’è Posta Per Te di Maria De Filippi, Belen ha raccontato alcuni momenti privati mai emersi prima. La showgirl ha difatti ricordato un evento del suo lontano passato, quando a 18 anni vide sua nonna ammalarsi di cancro. “Le diedero 4 mesi di vita”, ha confessato la Rodriguez non senza un’evidente commozione, lasciando sostanzialmente sgomenti tutti i suoi fan nonché i presenti in studio.

Belen rivela un doloroso ricordo del suo passato

“Mi è crollato il mondo addosso, ma invece di lasciarmi prendere dallo sconforto sono venuta in Italia. Grazie ai primi soldi guadagnati, ho pagato la chemioterapia per mia nonna”. La showgirl ha così mostrato grande soddisfazione per i primi sacrifici fatti, grazie ai quali è riuscita a regalare più tempo da vivere al’adorata nonna dopo la tremenda diagnosi dei medici. Le chemioterapie hanno infatti permesso a Belen di stare accanto alla donna per altro tempo, fino a qualche anno fa, quando poi è infine scomparsa.

Il ricordo, tenuto nascosto per anni e svelato dopo molto tempo davanti alle telecamere, ha pertanto lasciato emergere un altro dolcissimo lato dell’ex compagna di Stefano De Martino.