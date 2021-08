Belen Rodriguez, il video della figlia Luna Marì conquista tutti: il sorriso della bambina

Belen Rodriguez ha postato un breve video sui social che ha conquistato i fan: nelle immagini si vede la piccola Luna ridere per la prima volta.

Belen Rodriguez – che sta continuando a trascorrere le vacanze estive sull’Isola di Albarella in compagnia della famiglia – ha postato sui social un breve video della sua piccola Luna Marì con cui ha fatto il pieno di like.

Belen Rodriguez: il sorriso della piccola Luna

Sui socail Belen Rodriguez ha postato un breve video in cui la si vede giocare con i capelli della piccola Luna Marì, la figlia che lei e Antonino Spinalbese hanno avuto lo scorso 12 luglio. Nelle immagini postate dalla madre si vede la bambina sorridere serena, e ovviamente ha riscosso un vero e propria successone sui social dove in tantissimo hanno mostrato di apprezzarlo.

Belen Rodriguez: le vacanze

Dopo la nascita della piccola Luna Marì, Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez hanno cercato un po’ di privacy sull’Isola di Albarella, dove si sono “rintanati” per trascorrere il primo periodo dopo la nascita della bambina nel massimo riserbo.

Sull’Isola di Albarella avrebbero fatto visita alla coppia i rispettivi genitori e gli zii della piccola Luna, impazienti di poter conoscere la bambina. Per Belen Rodriguez si tratta di un periodo magico e lei stessa ha confessato di essere più felice che mai: “Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto”, ha dichiarato la showgirl, che oggi sembra aver trovato la vera felicità accanto al suo giovane compagno.

Belen Rodriguez: l’amore di Antonino

Nel frattempo Antonino Spinalbese ha confessato che chiederebbe alla showgirl di sposarlo ogni singolo giorno e ha dichiarato che grazie a lei avrebbe trovato la vera felicità. I due si sono conosciuti poco più di un anno fa, poco dopo la definitiva rottura tra Belen e l’ex marito, Stefano De Martino. I due hanno annunciato di aspettare la loro prima figlia insieme dopo pochi mesi di relazione.

Belen ha confessato anche di aver avuto un aborto spontaneo appena un mese dopo l’inizio della sua storia con Antonino Spinalbese. “Dopo poco che stavo con Antonino sono rimasta incinta per sbaglio. Era quasi impossibile che accadesse, invece è successo. Quando lo abbiamo scoperto non ce lo aspettavamo perché stavamo insieme da pochissimo”, aveva confessato, e ancora: “Poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati, ma dopo quattro giorni l’ho perso. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Un mese dopo è arrivata Luna Marì”.