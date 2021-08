Belen Rodriguez in bikini dopo il parto: la foto lascia i fan a bocca aperta

Belen Rodriguez ha mostrato ai fan le sue curve vertiginose e la sua linea perfetta a poche settimane dalla nascita della sua seconda figlia.

A poche settimane dalla nascita della sua seconda figlia, Luna Marì, Belen Rodriguez si è mostrata in forma smagliante tramite stories via social.

Belen Rodriguez in bikini dopo il parto

La piccola Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e di Antonino Spinalbese, è nata il 12 luglio 2021.

La showgirl argentina è tornata a lavoro ad appena 8 giorni dalla nascita della sua bambina e sui social si è mostrata in forma smagliante a poche settimane dal parto, lasciando increduli i suoi fan.

Durante la sua seconda gravidanza la showgirl aveva confessato ai suoi fan di quanti chili era aumentato il suo peso e aveva anche confessato che questo non l’avesse affatto preoccupata: “Vorrà dire che dopo farò una bella dieta”, aveva dichiarato la showgirl.

Belen Rodriguez: il ritorno a lavoro

Essendosi mostrata sul set di Tù sì que vales ad appena 8 giorni dalla nascita di sua figlia, Belen Rodriguez è stata travolta da un’ondata di critiche.

In molti tra i suoi fan sui social le hanno intimato di prendersi un periodo di riposo per stare di più accanto alla bambina appena nata, e in un caso anche la madre della showgirl – Veronica Cozzani – era intervenuta via social prendendo le difese di Belen (che ad ogni modo ha preferito non replicare alle critiche a lei rivolte dagli haters). La showgirl sembra essere più felice che mai della nascita della piccola Luna Marì e lei e Antonino Spinalbese sono al settimo cielo per la nascita della bambina.

Belen Rodriguez: la vita privata

Per Belen Rodriguez quella con l’hair stylist milanese è la prima storia d’amore importante dopo la rottura definitiva da Stefano De Martino, suo ex marito e padre del suo primo figlio, Santiago. I due erano tornati insieme nel 2019 e si erano poi separati definitivamente nel 2020, all’indomani dal lockdown per l’emergenza Coronavirus. Belen Rodriguez ha confessato di aver subito un aborto spontaneo prima di riuscire a restare di nuovo incinta per la seconda volta: “Dopo poco che stavo con Antonino sono rimasta incinta per sbaglio. Era quasi impossibile che accadesse, invece è successo. Quando lo abbiamo scoperto non ce lo aspettavamo perché stavamo insieme da pochissimo”, aveva dichiarato la showgirl, e ancora: “Poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati, ma dopo quattro giorni l’ho perso. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Un mese dopo è arrivata Luna Marì”.