Belen Rodriguez in quarantena fiduciaria: è a casa con i figli

La bellissima showgirl argentina, Belen Rodriguez, è in quarantena fiduciaria: a darne notizia è lei stessa tramite un messaggio sui suoi profili social.

Belen Rodriguez in quarantena fiduciaria: il viaggio in Argentina

Belen era appena tornata dalla vacanza nella sua terra natale, l’Argentina, dove era volata con l’amica Patrizia Griffini.

La showgirl, adesso in Italia, ha dato l’annuncio sul suo profilo Instagram di essere in quarantena fiduciaria.

Belen Rodriguez in quarantena fiduciaria: l’annuncio sui social

Belen fa sapere ai suoi milioni di follower di essere in quarantena tramite un messaggio scritto come accompagnamento ad una foto che la ritrae con una faccia corrucciata. La showgirl, che probabilmente è stata a contatatto con qualcuno risultato positivo, è rinchiusa ora nella sua casa di Milano insieme ai due figli: Santiago e Luna Marì.

Belen Rodriguez in quarantena fiduciaria: ritorno di fiamma con Stefano de Martino

La Rodriguez ha deciso di non parlare della sua vita sentimentale, ma sappiamo che per il suo ultimo viaggio è in aeroporto dall’ex marito Stefano De Martino. Che si tratti di un nuovo ritorno di fiamma tra i due?