Belen Rodriguez in una villa sul lago di Como a pochi giorni dal parto

In attesa della sua seconda figlia Belen Rodriguez ha deciso di concedersi alcuni giorni di relax in vista del parto.

Belen Rodriguez si è concessa qualche giorno di vacanza in una splendida villa sul lago di Como a pochi giorni dalla nascita della sua seconda figlia, Luna Marie.

Belen Rodriguez: la seconda figlia

In vista della nascita della sua seconda figlia, Luna Marie, Belen Rodriguez ha deciso di concedersi qualche giorno di relax sul lago di Como, dove si è recata in compagnia del compagno Antonino e del suo primogenito, Santiago De Martino.

“Sto per esplodere”, ha scritto la showgirl, entrata nella 37esima settimana di gravidanza. “Santiago è nato alla 36esima”, ha ricordato, sempre più emozionata nel poter presto accogliere la sua seconda bambina.

Belen Rodriguez: il parto

La piccola di Belen e Antonino nascerà a Milano e la showgirl si è detta impaziente di poterla finalmente tenere tra le braccia. In vista della nascita di sua figlia la showgirl ha preferito ritagliarsi del tempo per sé e ha preso le distanze dai social.

“Non è che io sia diventata antipatica (…) Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo”, ha spiegato ai fan dei social, e ancora: “Voglio tenere un po’ di cosine per me…così mi sembra quasi di custodire un po’ la mia gravidanza. Manca meno di un mese. Non vedo l’ora”.

Belen Rodriguez: la storia d’amore

Belen e Antonino Spinalbese stanno insieme da meno di un anno e a quanto pare la loro unione procede a gonfie vele: i due hanno voluto subito consacrare il loro amore con l’arrivo di un figlio e molto presto sono riusciti a realizzare il loro sogno.

Belen non ha mai fatto segreto di desiderare un secondo bambino, e proprio per questo – prima d’incontrare Antonino – aveva deciso di fare un secondo tentativo col suo ex marito, Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago.

La relazione tra i due è naufragata nuovamente dopo pochi mesi e la showgirl si è presto riconsolata tra le braccia del bel hair stylist milanese, impaziente di poter diventare padre. “Appena l’ho visto ho pensato wow perché è bellissimo. Poi ho scoperto l’età e ho voluto lasciar perdere. Dopo, quando abbiamo parlato per la prima volta, abbiamo chiacchierato per giorni e mi sembrava di conoscerlo da una vita. Ho capito che l’età non fa la persona”, ha dichiarato la showgirl.