Belen Rodriguez, l’amicizia con Morrone e l’incontro con Iannone: le foto

Belen Rodriguez è stata avvistata insieme a Andrea Iannone e a Michele Morrone. Tutto quello che c'è da sapere.

Michele Morrone è stato sorpreso da Chi mentre lasciava la casa di Belen Rodriguez in centro a Milano in tarda serata. A seguire la showgirl è stata avvistata mentre incontrava per caso il suo ex, Andrea Iannone.

Belen Rodriguez e Michele Morrone

La recente amicizia sbocciata tra Belen Rodriguez e Michele Morrone sta facendo sognare i fan dei social, che sperano tanto di veder sbocciare una liaison tra i due (che un anno fa si erano lanciati delle frecciatine al vetriolo via social, salvo poi riappacificarsi). L’attore è stato avvistato da Chi mentre lasciava la casa della showgirl in tarda serata, ma al momento non è chiaro se tra i due ci sia qualcosa di più che una semplice amicizia (e del resto Belen è anche al centro di un rumoroso gossip riguardante un suo presunto ritorno di fiamma con l’ex marito, Stefano De Martino).

Belen Rodriguez e Andrea Iannone

Dopo l’incontro con Morrone Belen è stata paparazza anche mentre passeggiava con i figli per le vie di Milano e, casualmente, s’imbatteva nel suo ex, Andrea Iannone. I due si sono abbracciati sorridenti e, a quanto pare, dopo l’addio sono riusciti a mantenere buoni rapporti. Iannone è molto amico di Jeremias Rodriguez, fratello minore della showgirl.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Mentre la storia con Antonino Spinalbese sembra essere ormai un capitolo chiuso per la showgirl, nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le indiscrezioni in merito a un suo presunto ritorno di fiamma con l’ex marito, Stefano De Martino, con cui più volte è stata avvistata nei giorni scorsi.

Belen al momento non ha confermato le voci in circolazione ma sui social ha pubblicato un messaggio criptico che lascerebbe proprio presagire un suo ritorno di fiamma con il ballerino. La notizia verrà prima o poi confermata dai due diretti interessati?