Belen Rodriguez: l’esclusiva location in cui trascorrerà i giorni successivi al parto

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno mostrato ai fan dei social l'esclusiva location in cui trascorreranno i primi giorni dalla nascita di Luna

Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua bambina, Luna Marì, e a quanto pare lei e Antonino Spinalbese trascorreranno i primi giorni dopo la nascita della piccola in una location esclusiva.

Belen Rodriguez: la nascita della figlia

Forse per evitare l’avvicendarsi di paparazzi e di curiosi, Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere i primi giorni successivi alla nascita di sua figlia Luna Marì nella suggestiva location dell’Isola di Albarella, situata nel mare Adriatico settentrionale, vicino al delta del Po.

Lì lei e Antonino Spinalbese hanno affittato una meravigliosa villa privata dove trascorreranno i primi giorni di vita della piccola Luna Marì, nata nella notte tra l’11 e il 12 luglio.

“Per me questo posto è il paradiso, l’Isola di Albarella”, ha giustamente scritto qualche giorno fa Belén, al momento del suo arrivo nella meravigliosa location. Lei e Antonino non hanno mancato di condividere con i fan dei social alcune immagini della villa.

Belen Rodriguez: la figlia

Nella notte tra l’11 e il 12 luglio 2021 Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua seconda bambina, Luna Marì, sorella minore del piccolo Santiago. La showgirl ha dato l’annuncio via social specificando di non aver potuto seguire la finale di Copa America né quella degli Europei proprio perché sarebbe stata impegnata a far nascere la sua creatura. Antonino Spinalbese è stato più felice che mai di poter finalmente tenere tra le braccia la sua bambina e in tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più sulla nascita di Luna Marì.

Belen Rodriguez: l’amore

Belen Rodriguez è legata da circa un anno ad Antonino Spinalbese, conosciuto in seguito alla sua rottura definitva da Stefano De Martino. La liaison tra Belen e il giovane hair stylist milanese è diventata da subito molto importante e la stessa showgirl ha confessato che per questo avrebbe cercato ben presto un altro figlio.

“Sono felicissima, non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama.

Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto”, avrebbe detto la showgirl a proposito della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese. Oggi i due hanno finalmente realizzato il loro sogno di avere una figlia insieme.