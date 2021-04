Belen Rodriguez, la confessione su Spinalbese: “Troppo giovane”

Belen Rodriguez si è lasciata andare ad una confessione su Antonino Spinalbese. La showgirl ha ammesso che è troppo giovane.

Belen Rodriguez ha fatto una confessione sul suo Antonino Spinalbese. I due si sono goduti qualche giorno di relax alle Maldive e sono tornati in Italia, dove stanno trascorrendo i dieci giorni di quarantena fiduciaria.

La confessione di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez si sta godendo la sua gravidanza, sta condividendo le sue emozioni con i fan di Instagram e si sta dedicando ai suoi passatempi preferiti. I follower le hanno posto diverse domande e rispondendo la showgirl si è lasciata andare a qualche confessione sulla sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, l’hair-stylist 25enne da cui aspetta una bambina. La differenza d’età tra Belen e Antonino è stata oggetto di numerose critiche anche sui social.

Belen ha confessato di essere stata molto agitata per questo motivo quando si sono conosciuti. “All’inizio mi spaventava da morire l’età di Antonino, anzi, non avrei volto che fosse così giovane. Il problema è che ci ho pensato quando era troppo tardi per tornare indietro e smettere di frequentarlo sarebbe stato difficile” ha spiegato Belen Rodriguez.

La showgirl era molto preoccupata per la giovane età del ragazzo, ma poi ha capito che il sentimento che li legava era molto forte ed importante, tanto da superare la questione anagrafica.

Belen ha confessato che ciò che l’ha convinta a buttarsi in questa storia d’amore è stato l’aver capito che Antonino, nonostante abbia 25 anni, è molto maturo. “Mi sono accorta di quanto fosse uomo e di quanto in realtà sono bimba io” ha spiegato la showgirl. Antonino riesce a tirare fuori la parte più ingenua e spontanea di Belen, ovvero il suo lato da “bambina“. La donna si è innamorata di lui anche per questo lato, per lei molto importante. Questo loro legame sentimentale diventerà ancora più forte e più bello con la nascita della piccola Luna Marì.