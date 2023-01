Belen Rodriguez ha mostrato via social il dolce gesto fatto per lei dal marito Stefano De Martino.

Belen Rodriguez ha messo a tacere definitivamente le voci in merito alla sua presunta e nuova crisi con Stefano De Martino mostrando via social la dolce dedica ricevuta dal ballerino.

Belen Rodriguez: la dedica di De Martino

Da un anno a questa parte Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano aver ritrovato la loro complicità e in queste ore la stessa showgirl argentina ha mostrato via social la dedica ricevuta da suo marito poco prima della sua ultima diretta a Le Iene. Stefano le avrebbe fatto recapitare un biglietto con scritto: “Spacca tutto gordi, te amo”. A quanto pare le voci di una presunta crisi tra i due non si sono rivelate vere e infatti Belen e il marito sembrano essere uniti e sereni.

La coppia è tornata insieme un anno fa, appena qualche mese dopo la nascita della piccola Luna Marì, la figlia che la showgirl argentina ha avuto insieme all’ex compagno Antonino Spinalbese.

La stessa Belen ha espresso la sua ammirazione verso Stefano, che questa volta ha accettato di tornare insieme a lei nonostante pochi mesi prima lei avesse avuto sua figlia con un altro uomo. “Per lui non era facile, perché, quando è tornato, io avevo avuto un figlio da un’altra persona.

E rientrare nella mia vita comprendeva accettare una figlia non sua. Solo per questa motivazione, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. Per me è incredibile quello che è riuscito a fare”, ha ammesso.