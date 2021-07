Belen Rodriguez sta per partorire, e sui social lei e Antonino hanno chiarito che il nome della bambina sarà Luna Mari.

Belen Rodriguez sta per dare alla luce la sua seconda bambina, la piccola Luna Mari Spinalbese, e sui social ha svelato che il nome della bambina sarà Luna “Mari”, e non Luna Marie come hanno erroneamente pensato in molti.

Belen Rodriguez: il nome della figlia

Da un giorno all’altro potrebbe nascere la piccola Luna Mari Spinalbese, seconda figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Il nome della bambina – come svelato dalla stessa showgirl argentina- è stato scelto dal fratello maggiore, Santiago, che non vedrebbe l’ora di poter finalmente conoscere la neonata. Il nome “Mari” è il secondo nome della stessa Belen è una variante di Maria (che in latino significa “goccia di mare”). La piccola Luna Mari è attesa per la metà di luglio e Belen Rodriguez è impaziente di poter finalmente tenere tra le braccia la sua bambina.

“L’aspetto da un momento all’altro! Sono emozionatissima”, ha dichiarato.

Belen Rodriguez: l’amore per Antonino

La piccola Luna Mari è attesa ad un anno esatto dal primo avvistamento di Belen e dell’hair stylist milanese, sorpresi per la prima volta insieme a Ibiza mentre si scambiavano baci appassionati. I due hanno ben presto deciso di creare insieme una famiglia e Belen Rodriguez ha più volte definito Antonino il suo principe.

La showgirl ha anche dichiarato di aver subito un aborto spontaneo ad appena un mese dall’inizio della loro frequentazione. La vicenda le avrebbe procurato un così grande dispiacere da spingerla a cercare un secondo figlio.

Belen Rodriguez: la seconda gravidanza

Belen Rodriguez non ha mai fatto segreto di desiderare un secondo bambino e la showgirl avrebbe provato a cercare un altro figlio anche insieme al suo ex marito, Stefano De Martino, da cui si è separata ufficialmente poco tempo prima d’incontrare Antonino Spinalbese. I due non hanno mai svelato i motivi della loro rottura e in tanti sui social si sono chiesti come mai i due si fossero definitivamente lasciati (all’indomani del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus). Oggi la showgirl e il ballerino continuano a mantenere rapporti pacifici per il bene del loro figlio, Santiago, che ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori. Il bambino – che ha 6 anni – non vede l’ora di poter finalmente conoscere la sua sorella minore, Luna Mari.