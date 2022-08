Belen Rodriguez, la foto dei figli commuove i fan: “Che altro aggiungere?”

Belen Rodriguez ha postato una tenera dedica ai suoi due bambini attraverso i social.

Belen Rodriguez ha postato una tenera immagine in cui sono ritratti i suoi due bambini, Santiago e Luna Marì.

Belen Rodriguez: la foto dei figli

Belen Rodriguez è orgogliosa dei suoi due bambini, Santiago e Luna Marì, e sui social non manca di mostrare spesso ai suoi fan gli istanti trascorsi insieme a loro.

Nelle ultime ore la showgirl ha postato una foto in cui si vedono i due stretti in un tenero abbraccio e nella didascalia ha scritto: “Che altro aggiungere?”. Quello vissuto da Belen negli ultimi mesi è un periodo roseo: la showgirl è tornata insieme al suo ex marito, Stefano De Martino, e la piccola Luna è sempre con lei. La bambina è nata dalla storia d’amore avuta dalla showgirl e Antonino Spinalbese, a cui si era legata dopo la rottura dallo stesso De Martino.

Il ballerino ha dichiarato di considerarsi una sorta di “zio” per la figlia della sua compagna, con cui oggi sembra aver ritrovato la felicità.

Il desiderio di un terzo figlio

Belen non ha mai fatto segreto di volere ancora un altro figlio e in tanti si chiedono se presto la showgirl stupirà i suoi fan annunciando di attendere un altro bambino insieme a suo marito. Per adesso i due mantengono il massimo riserbo sulla questione e i fan sono impazienti di saperne di più.