Belen Rodriguez, la foto del pancione conquista i fan: “Sei stupenda”

Belen Rodriguez ha postato sui social alcune immagini in cui è ritratta di notte con il pancione in bella vista.

Manca sempre meno alla nascita della piccola Luna Marie, la seconda figlia di Belen Rodriguez. Di notte nel giardino di una splendida villa la showgirl ha posato in bikini, mettendo in mostra il pancione.

Belen Rodriguez in giardino di notte

Belen Rodriguez si è goduta un weekend con i familiari e nel giardino di una splendida villa ha posato in bikini mettendo in mostra il suo pancione, ormai sempre più evidente. La showgirl è ormai pronta ad accogliere la sua seconda figlia, Luna Marie, che dovrebbe nascere tra poche settimane. La showgirl sembra essere serena e felice ora che con Antonino Spinalbese sta per accogliere la sua seconda figlia: da tempo infatti Belen non ha fatto segreto di desiderare un altro bambino.

Per quanto riguarda la gravidanza la showgirl ha dichiarato di aver sofferto di nausee e di particolare stanchezza durante i primi mesi ma ora la showgirl ha ammesso di stare meglio e di essere impazienti di poter finalmente tenere tra le braccia la sua bambina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez: la storia con Antonino

La showgirl è uscita allo scoperto con Antonino Spinalbese circa un anno fa e oggi i due sembrano essere più felici che mai. L’ex moglie di Stefano De Martino ha dichiarato che Antonino sarebbe per lei “un principe” e ha confessato che dopo il primo mese della loro relazione lei sarebbe rimasta incinta di un figlio (che avrebbe poi perso appena qualche settimana dopo).

Belen Rodriguez: l’aborto spontaneo

L’aver perso una gravidanza ha spinto Belen e Antonino Spinalbese a cercarne subito un altro e la stessa showgirl argentina ha ammesso che il dispiacere causatole dall’aborto le avrebbe fatto comprendere quanto desiderasse un altro figlio. Il nome della seconda bambina l’avrebbe scelto il primogenito di Belen, Santiago, impaziente di poter diventare presto un fratello maggiore. “Dopo poco che stavo con Antonino sono rimasta incinta per sbaglio. Era quasi impossibile che accadesse, invece è successo. Quando lo abbiamo scoperto non ce lo aspettavamo perché stavamo insieme da pochissimo”, ha confessato la showgirl, e ancora: “Poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati, ma dopo quattro giorni l’ho perso. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Un mese dopo è arrivata Luna Marì”.