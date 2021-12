Belen Rodriguez: la frecciatina a Nina Moric dopo le accuse sul figlio Carlos

Belen Rodriguez ha scagliato una frecciatina infuocata contro Nina Moric dopo le accuse della showgirl in merito a suo figlio Carlos.

Nelle ultime ore sui social Nina Moric ha accusato Belen Rodriguez di aver tentato di baciare suo figlio Carlos Maria Corona durante una festa nei giorni scorsi. La showgirl argentina non ha replicato direttamente contro l’ex moglie di Fabrizio Corona, ma ha scagliato contro di lei una frecciatina.

Belen Rodriguez contro Nina Moric

Nelle ultime ore Nina Moric ha scritto alcuni messaggi al vetriolo contro Belen Rodriguez, colpevole secondo lei di aver tentato di baciare suo figlio, Carlos Maria Corona, di appena 19 anni. La vicenda è stata smentita dallo stesso Carlos, mentre Belen, che finora aveva preferito tacere in merito alla questione, ha scagliato una frecciatina contro la showgirl croata via social. Nei commenti al suo ultimo post dedicato a Sophia Loren, un utente ha infatti scritto:

“Nina Moric dice che tu l’hai chiesto a lei anni fa, che eri una sua fan”.

Belen ha prontamente risposto scrivendo: “Diciamo che neanche questo è accaduto”.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona

Il messaggio della showgirl croata contro Belen Rodriguez ha generato un putiferio in rete e contro di lei si è scagliato anche l’ex marito, Fabrizio Corona, che ha ovviamente preso le difese della modella argentina.

“La sua cattiveria infinita che prima o poi si fa sentire sempre perché è insita dentro di lei”, ha scritto Corona in merito alla vicenda.

Belen Rodriguez: le parole di Carlos Maria Corona

Anche Carlos Maria Corona ha rotto il silenzio dopo le pesanti accuse di Nina Moric sul conto di Belen. Carlos ha smentito quanto affermato da sua madre e ha specificato:

“Io Belen non l’ho mai vista, tutte quelle cose riportate non sono vere perché lei essendo una madre non ha mai fatto tutto questo né si sarebbe permessa, inoltre le voglio molto bene e niente, ragazzi, non credete a queste stron*ate”.