Belen Rodriguez: la prima borsa della figlia Luna Marì

Sui social ha fatto il pieno di like la “prima borsa” della piccola Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese.

Luna Marì: la prima borsa firmata

La piccola Luna Marì ha appena un anno d’età ma sui social è una star da quando è nata e in tanti non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli sulla vita della bambina, che Belen ha mostrato via social fin da quando è nata. In una delle ultime stories postate dall’influencer a catturare l’attenzione dei fan è stata una borsetta sfoggiata dalla piccola e caratterizzata da alcuni animaletti di peluche applicati sulla stoffa.

La borsa di Luna Marì sarebbe firmato dal brand La Milanesa, si chiama Tote toys e il suo costo sarebbe di ben 289 euro. Al momento non è dato sapere se la borsa sia stata un regalo per la bambina o se invece la piccola Luna Marì l’abbia “rubata” dall’armadio della mamma Belen Rodriguez.

La piccola Luna è spesso protagonista delle stories via social della madre che, nei giorni scorsi, aveva raccontato ai fan come sua figlia fosse solita chiamarla “papà” e non mamma. Il padre della bambina, Antonino Spinalbese, è attualmente recluso nella casa del GF Vip e sembra che lui e sua figlia non si vedano ormai da ben 4 mesi.

In tanti tra i fan del programma non vedono l’ora di sapere quando i due potranno finalmente riabbracciarsi e quale sarà la reazione di Antonino nel rivedere la sua bambina.