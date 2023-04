Belen Rodriguez, la provocazione di un fan: la replica della madre Veronica Cozzani

Belen Rodriguez ha ricevuto una richiesta provocatoria da parte di un fan sui social e sua madre, Veronica Cozzani, ha replicato personalmente.

Belen Rodriguez: la provocazione sui social

In più d’un caso Veronica Cozzani è intervenuta via social in difesa delle sue due figlie, Belen e Cecilia Rodriguez, e nelle ultime ore ha replicato contro un hater che ha preso di mira la sua figlia maggiore con una richiesta inopportuna formulata via social.

“Scusa Belen, sei bellissima. Ho un mio cugino in Argentina, non ha lavoro. Se dice che è tuo cugino o zio o nonno lo mettono a lavorare in tv come i tuoi parenti. Fammi questa cortesia, grazie”, ha scritto l’utente tra i commenti a un post di Belen, e a cui sua madre ha replicato: “Sarebbe meglio che tu diventassi famoso, così non devi chiedere la cortesia a nessuno. Vediamo se ce la fai”. La mamma della showgirl se l’è presa anche con chi, tra i commenti alle foto della figlia, ha criticato i suoi presunti abusi con la chirurgia plastica. “Hai un’anima nera”, ha scritto la madre della showgirl replicando a una delle critiche. Al momento Belen ha preferito non rompere il silenzio in merito alla questione e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà.