Belen Rodriguez lancia l'abito all'uncinetto: la marca e il prezzo lasciano a bocca aperta.

Belen Rodriguez, per quel che riguarda lo stile, non delude mai. Lo sanno bene i fan che, nelle ultime ore, sono impazziti per l’abito all’uncinetto che ha mostrato su Instagram. Strano ma vero, il vestito è low cost e, di certo, diventerà il must have dell’estate.

Belen Rodriguez lancia l’abito all’uncinetto

E’ tempo di vacanze per Belen Rodriguez. La showgirl argentina si sta concedendo qualche giorno di relax in compagnia delle amiche, ma non dimentica di aggiornare i fan per quel che riguarda gli outfit dell’estate. L’ultimo look mostrato su Instagram ha mandato in visibilio le fashion addicted. Si tratta di un abito all’uncinetto color sabbia. Le seguaci sono impazzite ancora di più quando hanno scoperto che si tratta di un capo low cost.

Marca e prezzo dell’abito all’uncinetto

L’abito all’uncinetto sfoggiato da Belen è di color sabbia, con lo scollo quadrato e la gonna midi. Il corsetto ha le spalline sottili e un fiocco bianco sul décolleté. Il vestito è firmato Zara e sul sito ufficiale del brand è in vendita a 45,95 euro. Il capo, di certo, andrà a ruba e diventerà sold out in pochi giorni, se non in pochissime ore.

L’abito all’uncinetto è il must have dell’estate

Il fatto che Belen abbia scelto un abito low cost ha riempito di gioia i fan. Con meno di 50 euro si può imitare il suo look e le fashion addicted più furbe non se lo faranno scappare. D’altronde, i capi all’uncinetto sono il must have dell’estate, tanto che ci sono ‘declinazioni’ anche per gli accessori.