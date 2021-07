Belen Rodriguez lancia la linea di cappotti over: il costo e i dettagli

Belen Rodriguez ha lanciato sul mercato la sua nuova linea di abiti, Hinnominate, realizzata insieme ai suoi due fratelli.

Belen Rodriguez ha annunciato l’uscita della sua linea di vestiti Hinnominate, creata insieme ai suoi fratelli Cecilia e Jeremias.

Belen Rodriguez: la linea Hinnominate

Belen Rodriguez, Cecilia e Jeremias hanno creato la linea di cappotti e tute over Hinnominate.

Come svelato dalla stessa showgirl argentina il sito del brand è andato in crash a pochi istanti dal suo lancio sul mercato per i troppi accessi e in tanti tra i fan della modella si sono detti soddisfatti del rapporto qualità/prezzo dei capi. Il marchio Hinnominate prevede per lo più abiti sportivi (il cui prezzo varia dai 15 ai 90 euro) ai cappotti over (il cui prezzo è di 279 euro).

Belen Rodriguez ha presentato il suo nuovo marchio affermando che si tratterebbe di un progetto “nato dall’amore” e sui social ha postato la sua prima foto in compagnia dei due fratelli vestiti con i capi Hinnominate. Per la showgirl argentina non si tratta della prima collaborazione nell’ambito della moda: insieme a sua sorella Cecilia Belen ha creato il brand di bikini Mefui e in vista della nascita di sua figlia Luna Marì ha creato in collaborazione con Original Marines una capsule collection per neonati.

Belen Rodriguez: la nascita della figlia

Il 12 giugno Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta: è nata la piccola Luna Marì, prima figlia avuta insieme all’attuale compagno, Antonino Spinalbese. La bambina è nata a Padova e a seguire i due hanno trascorso alcuni giorni in totale relax sull’Isola di Albarella, in compagnia dei loro familiari più intimi. Appena 8 giorni dopo il parto Belen ha deciso di tornare a lavoro, decisione che è stata particolarmente criticata dai suoi fan sui social.

Belen Rodriguez: la nuova vita

Per Belen quello per Antonino Spinalbese è stato un vero e proprio colpo di fulmine e oggi la showgirl sembra essere più felice che mai accanto al giovane hair stylist milanese. Prima d’incontrare Antonino Belen era tornata insieme al suo ex marito, Stefano De Martino, padre del suo primo figlio Santiago. La storia tra i due era durata un anno ma poi si era definitivamente conclusa in un nulla di fatto. In tanti tra i fan sui social sono curiosi di sapere se presto la modella convolerà a nozze con il giovane hair stylist milanese.