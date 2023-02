Belen Rodriguez, le critiche per i funerali di Costanzo: cos'è successo

Belen Rodriguez non ha preso parte ai funerali organizzati per Maurizio Costanzo e sui social la questione le è costata una marea di critiche.

Belen Rodriguez assente ai funerali di Maurizio Costanzo

Belen Rodriguez ha partecipato a diversi programmi realizzati da Maurizio Costanzo e da sua moglie, Maria De Filippi, ma nonostante questo non ha rivolto alcun messaggio al conduttore appena scomparso né si è recata alla camera ardente o ai suoi solenni funerali. La questione è costata alla showgirl argentina una vera e propria bufera e infatti, tra i commenti al suo ultimo post sui social, alcuni utenti hanno scritto: “Come mai nel rispetto di Maria non è andata? Che delusione”, “Nemmeno mezza storia o post dedicata a Maurizio”, “Tu chiaramente al funerale di Maurizio non sei andata eh” e ancora “Vedrete che dopo tutti questi commenti qualche cosa si inventerà per far parlare di sé”.

Secondo indiscrezioni il marito della showgirl, Stefano De Martino, avrebbe invece partecipato ai funerali di Costanzo e pertanto non è dato sapere perché Belen non abbia fatto lo stesso. Al momento la showgirl non ha replicato alla valanga di critiche giunta nei suoi confronti via social e in tanti si chiedono se lo farà nelle prossime ore.