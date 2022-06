Belen Rodriguez: lo sfogo su Instagram dopo le critiche

Belen Rodriguez ha scritto un commento al vetriolo contro le critiche e i gossip nei suoi confronti.

Nelel ultime ore attraverso i social Belen Rodriguez ha condiviso una sua foto enigmatica e ha commentato con uno sfogo quelle che sono state le ultime critiche nei suoi confronti.

Belen Rodriguez: lo sfogo nei suoi confronti

Belen Rodriguez ha sempre mal digerito le critiche ma, allo stesso tempo, sui social ha condiviso alcuni brevi messaggi che sembrano inequivocabilmente rivolti contro i gossip e le critiche nei suoi confronti.

Nelle ultime ore la showgirl argentina ha postato un’immagine in cui la di vede con un’espressione enigmatica e ha scritto: “Blablabla, blablabla e ancora blablabla”. In tanti credono che Belen ce l’abbia avuta con il chiacchiericcio che si è scatenato contro di lei in queste in merito a un presunto passaggio da Mediaset a Discovery.

La storia con De Martino

Come se non bastasse la showgirl da alcuni mesi è tornata insieme al suo ex marito, Stefano De Martino, e proprio nei giorni scorsi i due sono stati avvistati mentre si scambiavano un tenero bacio. Per la coppia si tratta del secondo ritorno di fiamma e in tanti hanno avuto da ridire visto che Belen ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì, meno di un anno fa insieme all’ex compagno Antonino Spinalbese.

A proposito della sua storia con Stefano De Martino, Antonino ha dichiarato: “Spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare”.