Belen Rodriguez, lo sfogo via social: “Più sei buono più la gente se ne approfitta”

Belen Rodriguez si è lasciata andare ad un duro sfogo via social contro un non meglio specificato destinatario.

Belen Rodriguez: lo sfogo

Attraverso i social Belen – che per qualche giorno è stata assente dai social – si è lasciata andare ad un duro sfogo in cui ha scritto: “Il problema é che viviamo in un mondo in cui più stronzo sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta.

Un mondo in cui la mala educazione é la normalità e la gentilezza una perdita di tempo.” Non è chiaro con chi ce l’avesse la bella argentina che, di solito, sui social, preferisce preservare la propria riservatezza. Belen sta continuando a trascorrere le sue vacanze estive sull’Isola di Albarella in compagnia del fidanzato, Antonino Spinalbese, e della piccola Luna Marì, nata il 12 luglio scorso. La coppia sembra essere più felice che mai e la showgirl sembra aver ritrovato la felicità insieme al suo nuovo compagno.

Belen Rodriguez: la nascita di Luna Marì

La seconda figlia della showgirl argentina è nata a Padova e a seguire, forse per evitare occhi indiscreti, la showgirl e il suo fidanzato si sono “trasferiti” in una villa all’Isola di Albarella, dove ovviamente non hanno mancato di fargli visita fratelli e genitori. Il piccolo Santiago sarebbe felicissimo di avere finalmente una sorellina e Belen si sta godendo questo momento di gioia nell’intimità della sua famiglia.

Belen Rodriguez: il matrimonio

Antonino Spinalbese ha confessato di essere più innamorato che mai della showgirl a cui ogni giorno chiederebbe di sposarlo. Al momento sembra che tra i due non sia in programma l’idea del matrimonio e del resto Belen risulta ancora essere sposata con Stefano De Martino, a cui ha definitivamente detto addio nel 2020. I due non hanno mai svelato i motivi della loro rottura e oggi la showgirl sembra aver ricostruito la sua vita accanto ad Antonino.

“Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo, cambiamo, e cambiano le nostre esigenze. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene”, ha confessato la showgirl.