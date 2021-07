Belen Rodriguez mostra culla e corredino: “Apro gli occhi e ti sogno”

Manca sempre meno alla nascita della piccola Luna Marì e sui social Belen Rodriguez ha già mostrato ai fan vestitini e culla della bambina.https://www.no

Manca sempre meno alla nascita della piccola Luna Marì e sui social Belen Rodriguez ha condiviso con i fan alcune foto della culla e del corredino della bambina, sua seconda figlia.

Belen Rodriguez: la culla

Belen Rodriguez sta per diventare mamma per la seconda volta e sui social non ha nascosto di voler presto abbracciare la sua piccola Luna Marì.

“Apro gli occhi e ti sogno”, ha scritto la showgirl, che nelle ultime ore ha mostrato ai fan la culla e i primi articoli del corredino della piccola. La showgirl ha anche disegnato personalmente (in collaborazione con Original Marines) alcuni capi per neonato, il cui nome scelto è ricaduto proprio su quello della sua bambina in arrivo (Luna Capsule). La piccola è attesa per la metà di luglio e la showgirl e Antonino Spinalbese sono entusiasti: sui social i due non perdono occasione per dedicare i loro dolci pensieri alla bambina in arrivo.

Belen Rodriguez: la seconda gravidanza

Belen non ha mai fatto segreto di desiderare un secondo figlio e, dopo la fine definitiva del suo matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl ha ritrovato la serenità accanto ad Antonino Spinalbese, con cui ha ben presto voluto concretizzare il suo sogno. La stessa Belen ha rivelato che sarebbe rimasta incinta poco tempo dopo aver iniziato a frequentare l’hair stylist e ha anche dichiarato di aver perso quella prima gravidanza, comprendendo ancora più profondamente quanto desiderasse un bambino.

“Dopo poco che stavo con Antonino sono rimasta incinta per sbaglio. Era quasi impossibile che accadesse, invece è successo. Quando lo abbiamo scoperto non ce lo aspettavamo perché stavamo insieme da pochissimo”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati, ma dopo quattro giorni l’ho perso. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio.

Un mese dopo è arrivata Luna Marì”.

Belen Rodriguez: la famiglia

Anche gli altri familiari della showgirl sono impazienti di poter finalmente conoscere la piccola Luna Marì e Santiago (il figlio maggiore della bella argentina) attende con trepidazione di poterla finalmente tenere in braccio. Ormai per l’arrivo della piccola Luna mancano solo pochi giorni e sui social è già partito il conto alla rovescia per l’arrivo della bambina.