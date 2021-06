Belen Rodriguez non rinuncia allo sport in gravidanza: la confessione

Belen Rodriguez ha confessato a quali esercizi sportivi non avrebbe rinunciato nonostante la sua gravidanza.

Belen Rodriguez ha svelato ai fan di non aver rinunciato allo sport durante la sua seconda gravidanza, che si concluderà tra poche settimane.

Belen Rodriguez: lo sport in gravidanza

Belen Rodriguez è molto attenta alla sua forma fisica e nonostante abbia ammesso di aver preso diversi chili in gravidanza (rimanendo comunque nella norma prevista dai medici) la showgirl non avrebbe rinunciato a praticare – su consiglio di alcuni esperti – sport.

In particolare Belen si è concessa alcuni esercizi di yoga e di pilates, facili da svolgere anche in gravidanza: “Per tutta la gravidanza mi sono allenata sia in studio che via FaceTime con i miei maestri di pilates. Devo dire che a differenza della scorsa gravidanza ho tenuto i muscoli attivi, cosa che mi aiuterà per il post parto”, ha dichiarato. Belen si è mostrata radiosa durante questo ottavo mese di gravidanza e lei e Antonino hanno detto di non vedere l’ora di poter tenere tra le braccia la loro bambina, Luna Marie, la cui nascita è prevista tra fine giugno e inizio luglio.

Belen Rodriguez: la gravidanza

Nonostante abbia continuato a prendersi cura di sé per tutta la durata della gravidanza, Belen Rodriguez ha affermato di non vivere particolarmente bene i cambiamenti dovuti ad essa. “Quando sei più piccola non sai a cosa vai incontro e tutto quello che arriva è nuovo, adesso so bene cosa sta per succedere. A parte le nausee non sono una di quelle mamme che “vede la luce”: per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire”, ha dichiarato a tal proposito la showgirl.

Belen Rodriguez: l’amore per Antonino

Nonostante la stanchezza dovuta alla gravidanza Belen Rodriguez ha sempre potuto contare sull’amore del suo compagno, Antonino Spinalbese, impazienti di diventare padre per la prima volta. I due sui social si sono mostrati come “inseparabili” e a proposito del sentimento per il giovane hair stylist la showgirl ha confessato: “Quando ho conosciuto Antonino non so se ero pronta a un nuovo amore, ma ero sicuramente pronta a voltare pagina”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Appena l’ho visto ho pensato wow perché è bellissimo. Poi ho scoperto l’età e ho voluto lasciar perdere. Dopo, quando abbiamo parlato per la prima volta, abbiamo chiacchierato per giorni e mi sembrava di conoscerlo da una vita. Ho capito che l’età non fa la persona”.