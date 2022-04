Belen Rodriguez: “Non sono informata sulla malattia autoimmune di Antonino Spinalbese”

Belen e Cecilia Rodriguez sono state ospiti di Verissimo. Belen ha parlato anche dell'ex compagno Antonino Spinalbese e della sua malattia.

Belen e Cecilia Rodriguez sono state ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare della loro vita professionale e privata. Per l’occasione, Belen ha parlato anche della malattia che l’ex compagno Antonino Spinalbese ha confessato, sui social, di avere.

Belen Rodriguez parla di Antonino Spinalbese: “Della malattia autoimmune non ne so niente”

Silvia Toffanin ha infatti chiesto alla showgirl se fosse a conoscenza della malattia autoimmune di cui Antonino Spinalbese soffre.

“So soltanto che ha avuto l’infiammazione al pancreas, sì. Non è una cosa così… Ha fatto un digiuno in ospedale per una settimana, ma della malattia autoimmune non ne so niente“, ha risposto Belen Rodriguez.

“Ho imparato che qualcosa lo devo tenere per me”

La showgirl si è comunque detta molto dispiaciuta per la notizia: “È il padre di mia figlia. Io adesso non sto a raccontare di più perché sono invecchiata di un bel po’ e qualcosa me la tengo per me. Ho imparato che fa bene tenersi le cose per se stessi, ma sono anche una persona con un’umanità”.

“Una volta ho tirato un cactus a Fabrizio Corona”

A proposito di ex compagni celebri, Belen Rodriguez è tornata a parlare anche di Fabrizio Corona e di una scenata di gelosia risalente al periodo in cui i due stavano insieme: “Una volta ho tirato un cactus a Fabrizio Corona perché me ne aveva combinata un’altra delle sue, è stata lunga toglierli le spine di dosso ma se lo meritava”.

Leggi anche: Piero Sonaglia morto per infarto da trauma dopo una partita a calcetto: addio all’assistente di studio

Leggi anche: Sophie Codegoni ai genitori: “Con Alessandro sono serena”