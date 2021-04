Belen Rodriguez pubblica il video del gender reveal: immagini commoventi

Belen Rodriguez ha svelato qualche dettaglio della gravidanza e ha pubblicato il video del gender reveal, pieno di commozione.

Belen Rodriguez, dopo il silenzio delle prime settimane di gestazione, è ben felice di condividere la gravidanza con i suoi fan. La showgirl ha deciso di raccontare i momenti speciali degli ultimi mesi, tra cui anche il video del gender reveal.

Belen Rodriguez pubblica il video del gender reveal

Belen Rodriguez ha trascorso un po’ di tempo a rispondere alle domande dei fan, svelando qualche dolce dettaglio della gravidanza. “Sono entrata ufficialmente nel settimo mese” ha spiegato Belen su Instagram. Un utente le ha chiesto come è cambiato il suo corpo in questi mesi. “Peso 63 chili e sono partita da 57, insomma ho preso meno di un chilo al mese” ha risposto la showgirl. “Non riesco a trattenermi, ma a pranzo e cena cerco di mantenere una alimentazione equilibrata” ha spiegato Belen, riferendosi alle voglie.

Belen ha rivelato anche che era indecisa se chiamare la figlia Luna Marie oppure Clara Isabel, ma poi ha scelto il primo nome. Qualche utente ha chiesto consigli alla Rodriguez. Una ragazza ha spiegato di volere il suo primo figlio a 21 anni.

“La maternità è un istinto non esiste un’età giusta. Mia mamma mi ha avuta a vent’anni e sono felice di aver avuto una mamma giovane. Ma c’è da dire che i tempi sono cambiati, quindi siccome sei una bimba per me, mi permetto di dirti di valutare bene bene la situazione” ha risposto Belen.

Le immagini che hanno colpito di più le fan riguardano il video del gender reveal. Un video che ha seguito la tradizione americana secondo cui la famiglia o gli amici rivelano il sesso del bebé ai futuri genitori. A svelare che si tratta di una femminuccia è stata mamma Veronica Cozzani, tenendo in mano un palloncino pieno di coriandoli rosa. Anche Santiago a festeggiato con la sua famiglia questo momento così emozionante.