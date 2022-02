Belen Rodriguez replica alle critiche dopo la prima puntata de Le Iene

Belen Rodriguez ha replicato alle numerose critiche dei fan nei suoi confronti dopo la prima puntata de Le Iene.

Belen Rodriguez ha replicato alle critiche ricevute via social dopo la sua puntata di debutto a Le Iene.

Belen Rodriguez: la replica alle critiche

Sui social in tanti hanno criticato Belen Rodriguez per il look da lei sfoggiata durante la puntata di debutto a Le Iene e che, secondo alcuni utenti sui social, sarebbe stato fin troppo osé per il programma di Davide Parenti.

In particolare la cantante è stata criticata da numerosi utenti per il suo make up, giudicato troppo pesante da alcuni utenti. “Mi truccherò di meno nella seconda puntata”, ha replicato Belen cercando di mettere a tacere le polemiche in circolazione.

Belen: il debutto a Le Iene

Durante la sua puntata di debutto a Le Iene Belen Rodriguez ha attirato l’attenzione su di sé svelando alcuni retroscena sulla sua vita privata e parlando apertamente del rapporto con l’ex marito, Stefano De Martino, con cui avrebbe continuato a frequentarsi in amicizia per amore del figlio Santiago.

Oggi la showgirl sarebbe single dopo la fine della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, su cui ha preferito non proferire parola.

“Questa persona la conosco da 11 anni”, ha dichiarato la showgirl in merito a Stefano De Martino, e ancora: “Se ci siamo sempre detti la verità su tutto? Ma assolutamente no! Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto. Mi ha mai tradito? Penso di sì (…) Questa persona ha anche sofferto tanto a causa mia devo proprio ammetterlo.

Se mi invitasse a cena fuori accetteresti? Sì, perché c’ero a cena ieri. Se è il più sexy che conosco? Direi di sì, ha un sex appeal importante. La più brava a letto? Siamo sempre andati molto d’accordo. Il più infedele? Più o meno. Per lui ci sarò sempre, per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Credo che anche lui ci sarà per me. Lo descrivo con una parola: neomelodico”.