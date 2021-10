Belen Rodriguez ricompare sui social da single: addio confermato con Antonino?

Sono apparse online quelle che sono state indicate come le prime foto di Belen Rodriguez da single: le novità sulla rottura con Antonino Spinalbese

Sono già state etichettate come le prime foto da single di Belen Rodriguez. La showgirl sudamericana ha difatti pubblicano nelle sue Instagram Stories alcuni scatti audaci in lingerie, fra le quinte di un set fotografico. L’effetto è come al solito prorompente, con una linea perfetta nonostante la recente gravidanza della piccola Luna Mari.

Come accennato nei giorni scorsi, pare tuttavia che l’amore per Antonino Spinalbese sia scemato, per non dire evaporato del tutto…

Belen e Antonino: rottura sempre più probabile

Gli esperti di gossip sostengono del resto già da tempo che la coppia fosse scoppiata, dando il via a una crisi smossa dalla stessa Belen, che pare non voglia più rivedere l’hairstylist milanese.

No dai Belen non puoi mollare Antonino. Su non farmi stare in pensiero. — Non sono Cinzia (@Iosonolagomma) October 24, 2021

Ma sta cosa che la Belen e Antonino non stanno più insieme è vera? Avete info? Io scioccata. — La Signora Palmira (@fracostanzo) October 26, 2021

All’inizio si pensava fosse una strategia per lanciare l’immagine di Antonino slacciandola da quello dell’ingombrante compagna. Ora però il sospetto relativo a motivi più seri ha preso piede, mentre i diretti interessati non stanno facendo nulla per smentire i rumors. Intanto la presentatrice argentina ha pubblicato anche una frase molto misteriosa sui social, che pare confermare le voci della rottura.