Belen Rodriguez senza veli dopo il parto: è polemica sui social

Belen Rodriguez ha postato sui social un suo scatto senza veli a poche settimane dal parto. La sua foto è stata travolta dalle polemiche.

Poche settimane dopo la nascita della sua seconda bambina, Luna Marì, Belen Rodriguez è tornata a lavorare a Tu sì que vales e sui social ha fatto perdere la testa ai fan con alcuni scatti bollenti (a cui sono seguite numerose critiche).

Belen senza veli sui social

Appena un mese fa Belen Rodriguez è diventata mamma della sua seconda figlia, Luna Marì, e sui social ha postato uno scatto bollente e completamente senza veli. La showgirl argentina, appena uscita dalla doccia, ha posato davanti ad uno specchio coprendo le sue parti intime con l’accappatoio. La foto ha fatto il pieno di like tra i fan, che hanno lodato la sua bellezza mozzafiato, ma come sempre al suo indirizzo non sono mancate polemiche.

In tanti infatti hanno accusato Belen di aver messo in mostra le sue curve da capogiro senza curarsi del decoro. “Vestiti che hai 2 figli”, ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Ecco!! Ci risiamo aspettavo questo momento…(foto).avanti il prossimo!! Ma il tuo Antonio e un altro poverino”. Belen, che di solito non le manda certo a dire, questa volta ha preferito non replicare alle polemiche.

Belen contro gli haters

Qualche giorno fa la bella argentina aveva replicato contro un hater che aveva insinuato che lei fosse visibilmente invecchiata. “Gente frustrata, come se invecchiare fosse una cosa di cui vergognarsi. Invecchiare felici è la cosa più nobile di questo mondo! Il problema è la gente che diventa grande con quella testa! Mamma, quello sì che mi spaventa!”, aveva risposto la showgirl. In passato Belen aveva risposto anche ai tanti che l’avevano accusato di essersi “consolata troppo presto” dopo la fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino.

Solo un paio di mesi più tardi la showgirl si era legata ad Antonino Spinalbese, suo attuale compagno.

Belen e Antonino

Nonostante le polemiche Belen continua a godersi la sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, che oggi è più felice che mai di esser diventato padre della sua bambina, Luna Marì. Poche settimane dopo il parto Belen è tornata in studio per Tu sì que vales e Antonino è rimasto insieme alla neonata, con cui ha raggiunto la showgirl a Roma. I due a quanto pare sono innamorati e felici.