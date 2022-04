Belen Rodriguez: la confessione su Silvia Toffanin

Belen Rodriguez e Silvia Toffanin a cena insieme? La showgirl sta ancora aspettando l'invito della compagna di Berlusconi.

Belen Rodriguez e Silvia Toffanin hanno un ottimo rapporto, tanto che la showgirl argentina è stata spesso ospite di Verissimo. Nelle ultime ore, la conduttrice de Le Iene ha voluto fare un’altra confessione in merito alla compagna di Berlusconi.

Ospite di Muschio Selvaggio, Belen Rodriguez si è lasciata andare ad un lungo scambio di battute con Fedez. La showgirl argentina, tra le tante cose, ha parlato anche di Silvia Toffanin. Negli ultimi mesi, è stata per ben due volte nel salotto di Verissimo e non si esclude una terza partecipazione. Belen, tra l’altro, ha un conto in sospeso con la conduttrice: pare che la compagna di Berlusconi le abbia promesso una cena fuori tra donne.

Belen ha dichiarato:

Il tono della Rodriguez, è bene sottolinearlo, è ironico. Le sue parole hanno comunque attirato la curiosità dei fan, che si sono lasciati prendere la mano, immaginando la Toffanin ubriaca.

Tornando seria, Belen ha parlato dei suoi progetti per il futuro:

“Comunque il progetto per il futuro è davvero il trasloco. Passo dal secondo piano al quarto, ma dell’edificio davanti, dall’altra parte della strada. Ho fatto una sorta di upgrade. Se ho progetti discografici per il futuro? Mi sarebbe piaciuto fare la cantante seria, ma non ho più voglia. A me piace essere credibile e non voglio diventare ridicola. Preferisco stare ferma a casa se corro il rischio di non essere credibile. Non è stato, accetto, ma lo rimpiango”.