Attraverso i social Belen Rodriguez ha smentito le indiscrezioni in circolazione in merito alla sua presunta terza gravidanza e lo ha fatto con uno scatto ironico via social.

Belen Rodriguez smentisce la gravidanza

Dopo i rumor circolati nei giorni scorsi Belen Rodriguez ha deciso di smentire le notizie in merito alla sua gravidanza e si è mostrata in compagnia di due suoi collaboratori che, come lei, hanno posato indossando una pancia finta. “Non è vero che aspetto un figlio, ne aspetto due!”, ha scritto ironica la showgirl, smentendo definitivamente i gossip che la vorrebbero incinta.

Belen è già madre di due figli, Santiago e Luna Marì, avuti rispettivamente con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Ora che lei e il marito sono tornati a formare una coppia in tanti hanno pensato che volessero allargare ulteriormente la famiglia, ma Belen ha precisato ancora una volta che lei e Stefano non aspetterebbero nessun terzo figlio. In passato la showgirl non ha fatto segreto che le sarebbe piaciuto avere un altro bambino e in tanti si chiedono se lei e Stefano stupiranno i loro fan annunciando un giorno l’arrivo di un altro bebè. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e la showgirl continua a vivere la sua vita privata con il massimo riserbo.