Belen Rodriguez sparita dai social: “Ho avuto il Covid, è stato brutto”

Belen Rodriguez ha svelato di esser stata assente sui social perché positiva al Coronavirus.

Per quasi 10 giorni Belen Rodriguez è stata assente sui social e lei stessa ha svelato perché, rivelando di aver avuto il Covid.

Belen Rodriguez sparita dai social: i motivi

In tanti si sono chiesti come mai Belen sia stata lontana dai social per quasi 10 giorni e a seguire la stessa showgirl ha rotto il silenzio sulla questione, smentendo le voci in circolazione e affermando di aver avuto il Covid.

Ora la showgirl sarebbe finalmente guarita, ma in merito alla sua positività al virus ha affermato di aver trascorso dei giorni in cui sarebbe stata particolarmente male.

“Sono sparita per questo motivo: ora sono sana e salva ma è stato pesante, l’ho preso in maniera brutta”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Per quello sono sparita da Instagram per qualche giorno, non per le cavolate che hanno detto”.

Dopo che è guarita dal Coronavirus la showgirl avrebbe trascorso alcuni giorni sull’Isola di Albarella in compagnia della sua famiglia e del marito, Stefano De Martino, con cui sembra aver ritrovato la serenità.

Vista la sua lontananza dai social in molti avevano ipotizzato che fosse successo qualcosa tra i due, ma la notizia è stata smentita dallo stesso ballerino che, sui social, ha postato una foto della moglie, serena e sorridente ad Albarella.

I fan sono impazienti di saperne di più sulla coppia che però, dopo questo secondo inatteso ritorno di fiamma, ha deciso di vivere la propria vita privata nel massimo riserbo.