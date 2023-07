Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sarebbe finita particolarmente bene. Il conduttore sembra essere particolarmente arrabbiato, così come la sorella Adelaide.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la rabbia del conduttore e i retroscena

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non è finita bene. Ci sono diversi segnali che sottolineano la rabbia del conduttore, ma anche della sorella Adelaide De Martino. La giovane, da sempre molto riservata, non segue più Belen Rodriguez sui social e ha anche rimosso alcune foto in cui comparivano insieme. Inoltre, una fonte con cui è entrata in contatto Deianira Marzano ha parlato della rabbia di Stefano De Martino, che si sarebbe “sentito tradito” non solo dalla showgirl ma anche dalla famiglia di lei. Chi Magazine ha paparazzato Belen in compagnia di Elio, imprenditore bresciano descritto come la sua nuova fiamma.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la showgirl sempre al centro del gossip

Difficile credere che Belen Rodriguez sia costantemente seguita dai paparazzi. C’è chi pensa che in realtà spesso sia lei stessa a voler far trapelare qualcosa della sua vita privata. Stefano De Martino è sempre stato molto più riservato e secondo le indiscrezioni sarebbe particolarmente arrabbiato per la situazione che si è creata. Distruggere la privacy ed essere sempre al centro del gossip non è abitudine del conduttore, ma Belen viene paparazzata decisamente spesso per cui è inevitabile che entrambi finiscano al centro delle notizie. Teniamo anche conto che grazie ai social sono gli stessi follower a notare e segnalare spesso alcuni dettagli. La verità è che nonostante l’ipotetica rabbia di De Martino, Belen sembra godersi il tempo con l’imprenditore Elio.