Belen Rodriguez svela la sua castità: mesi senza amore dopo la rottura

Belen Rodriguez, la celebre conduttrice e modella argentina, ha rivelato in un’intervista a Chi Magazine un aspetto inedito della sua vita privata: da quanto tempo non fa più l’amore. Non giorni, non settimane, ma mesi. Da settembre, infatti, Belen è single e ha deciso di abbracciare un periodo di ‘castità’ dopo la fine della sua relazione con l’ingegnere Angelo Edoardo Galvano.

La showgirl ha sottolineato con fermezza che non le interessa passare da un letto all’altro. Un’affermazione forte, che la mette in una luce inaspettata.

La ricerca di se stessa

Il periodo di singletudine ha rappresentato per Belen un’importante opportunità per ritrovare se stessa, dopo aver attraversato una profonda depressione nell’estate del 2023. La conduttrice ha preso un anno sabbatico dal lavoro, un gesto audace e necessario per affrontare i demoni interiori. “Sono single e casta”, ha detto con decisione, evidenziando che l’idea di passare da una relazione all’altra le sembra “sporca”. La sua storia personale la porta a riflessioni profonde: “Sono sempre stata fidanzata. Ma adesso voglio qualcosa di diverso”.

Qual è l’uomo giusto?

Belen si domanda chi potrebbe conquistare il suo cuore in questo momento. Ha un’idea precisa: cerca un uomo non egocentrico, ma intelligente, realizzato e, soprattutto, sensibile. “Un uomo che sappia portare i pantaloni” è la sua richiesta. Ma non è un discorso femminista, precisa. Il suo pensiero va oltre, toccando le fragilità maschili, che secondo lei sono importanti. “È bello vedere la fragilità dell’uomo; ti fa sentire alla pari”, aggiunge.

Critiche a OnlyFans e ai cambiamenti della società

Durante l’intervista, Belen non si è tirata indietro nemmeno di fronte a tematiche controverse. Ha espresso un giudizio netto su chi cerca di guadagnare attraverso piattaforme come OnlyFans. “Lo trovo raccapricciante”, ha affermato. “Capisco che possa essere un modo per guadagnare, ma non credo che il fine giustifichi i mezzi. Vendere parti del proprio corpo è come prostituirsi e non dovrebbe essere incoraggiato”. Questa presa di posizione è profondamente radicata nella sua esperienza di vita, in cui ha sempre faticato per arrivare dove è ora.

Il mondo contemporaneo e la fatica di incontrare persone

Parlando dei cambiamenti sociali, Belen ha condiviso le sue perplessità su Tinder, una delle app di incontri più popolari. “Non ci ho mai pensato”, ha detto, “ma so che oggi è difficile incontrare persone. Posso capire che sia un modo per facilitare le conoscenze, ma preferisco vivere la vita reale. Lasciamo che sia il destino a decidere”.

Riflessioni sulla depressione e il passato

Il discorso sulla depressione è tornato a galla, legato al periodo difficile dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. Belen ha trovato la forza di chiedere aiuto e ha deciso di prendersi un anno di pausa per affrontare i suoi demoni. “Tanti anni di tv, la fama stressante, tutto ciò che ho portato sulle spalle. Alla fine, ho detto: ‘Non ho più forza’”. Una confessione che colpisce. Oggi, però, Belen sembra aver ritrovato il sorriso e una nuova consapevolezza su ciò che realmente desidera dalla vita.

Una nuova consapevolezza

“Non è stata solo la fine del matrimonio a farmi stare male”, chiarisce. “È stato un accumulo di cose. Ma ora sono più forte e so cosa voglio”. Le sue parole sono un invito a riflettere sul valore della lotta personale e sulla ricerca di autenticità in un mondo che sembra sempre più superficiale. La sua storia è un esempio di resilienza e di come, anche nei momenti più bui, si possa trovare la luce.