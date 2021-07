Belen Rodriguez torna in studio dopo il malore a Tu sì que vales: le sue condizioni

Belen Rodriguez è tornata in studio a Tu sì que vales dopo il malore che l'aveva costretta a subire 3 flebo.

Dopo il malore accusato durante le riprese di Tu sì que vales Belen Rodriguez è tornato in studio il giorno successivo e ha svelato ai fan le sue condizioni.

Belen Rodriguez: il malore

A 8 giorni dalla nascita di sua figlia Luna Marì, Belen Rodriguez è tornata in studio a Tu sì que vales.

La stessa showgirl argentina ha dichiarato di voler partecipare alle riprese delle nuove puntate dello show ma purtroppo, durante la registrazione della prima puntata, ha accusato un malore ed è stata sottoposta a 3 flebo. La showgirl sarebbe stata addirittura riaccompagnata in hotel in sedia a rotelle, perché non riusciva a muoversi. Lei stessa aveva raccontato l’episodio ai fan, una volta raggiunta la sua piccola Luna Marì in albergo.

Il giorno successivo Belen ha deciso di tentare di nuovo di prendere parte alle riprese, e fortunatamente tutto sarebbe andato per il meglio.

“Ha fatto un miracolo”, ha dichiarato la sua assistente tramite stories via social. La showgirl infatti è apparsa in forma mastragiante prima di recarsi agli studi tv e riprendere le riprese di Tu sì que vales.

Belen Rodriguez: la nascita della figlia

Il 12 luglio Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno dato il benvenuto alla loro bambina, Luna Marì, nata a Padova. La coppia ha trascorso 7 giorni di assoluto riposo sull’Isola di Albarella, dove la showgirl aveva deciso di recarsi subito dopo il parto per godere di assoluta privacy.

Dopo qualche giorno l’avrebbero raggiunta lì i familiari più intimi, che hanno così avuto modo di conoscere la sua bambina.

Belen Rodriguez: la vita privata

La vita privata di Belen Rodriguez procede a gonfie vele: accanto ad Antonino Spinalbese la showgirl sembra aver trovato la vera felicità e adesso che è nata la piccola Luna Marì i due sembrano essere più felici che mai. Antonino Spinalbese si è recato con la showgirl a Roma per starle accanto durante le riprese di Tu sì que vales, occupandosi personalmente delle necessità della neonata.

Belen si è mostrata orgogliosa in compagnia di Antonino e della sua bambina sul treno che da Milano l’ha condotta a Roma e ha più volte espresso la sua felicità nell’essere diventata madre per la seconda volta. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto le congratulazioni per la nascita di Luna Marì.