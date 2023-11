"Belen Rodriguez vuole il terzo figlio": la clamorosa indiscrezione

Belen Rodriguez si sta godendo una vacanza alle Maldive in compagnia della sua nuova fiamma, Elio Lorenzoni e, secondo indiscrezioni, sarebbe intenzionata ad avere un terzo figlio.

Belen Rodriguez: il terzo figlio con Elio

Un nuovo bebè in arrivo per Belen Rodriguez? Dopo la terza separazione da Stefano De Martino, la showgirl ha stupito tutti uscendo allo scoperto con il nuovo fidanzato (che sarebbe suo amico da oltre 10 anni). I due al momento si trovano alle Maldive, e sembra che l’imprenditore abbia fatto dono alla showgirl di un prezioso anello di fidanzamento. Belen al momento non ha confermato né smentito le voci che la vorrebbero pronta a convolare a nozze, ma secondo indiscrezioni sognerebbe l’arrivo di un terzo figlio.

Dopo Santiago (avuto con Stefano De Martino) e dopo Luna Marì (avuta con Antonino Spinalbese) la showgirl potrebbe dunque essere pronta ad avere un terzo figlio proprio insieme ad Elio Lorenzoni, ma al momento anche su questa vicenda non sono emerse conferme. Sui social i fan sono alla ricerca di nuovi indizi in merito alla relazione tra i due e si domandano se la showgirl si deciderà a svelare finalmente qualche retroscena in merito alla sua storia d’amore con Lorenzoni.