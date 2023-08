In alcune storie pubblicate su Instagram Belen si è accarezzata la testa scoppiando a ridere: cosa c'è dietro il gesto?

Belen Rodriguez si è accarezzata la testa in una delle sue ultime storie su Instagram. C’è chi giura che dietro questo suo gesto si nasconda un inequivocabile riferimento alla sua situazione sentimentale. Lei avrebbe un nuovo ragazzo, un certo Elio ma è stato fatto sapere che tra i due ci sarebbe solamente amicizia, nel frattempo anche Stefano De Martino avrebbe una nuova fiamma, sarà vero? Nel frattempo il Fatto Quotidiano si chiede se siano stati effettivamente i presunti tradimenti a far vacillare la coppia Belen-Stefano, ma al momento è impossibile dare una risposta al riguardo.

I problemi tra Belen e Stefano

In precedenza, la presentatrice aveva rivelato di aver concluso la sua storia d’amore con Stefano a causa del tradimento da parte del ballerino. Anche in questa circostanza, sembra che le presunte scappatelle di lui siano responsabili della separazione. Alla luce di queste considerazioni, l’atteggiamento di Belen è stato analizzato attraverso le sue storie sui social media: durante una vacanza con la figlia Luna Marì, la celebrità si tocca spesso la testa in modo giocoso, lasciando intendere che sotto quella gestualità ci sia un messaggio implicito, seguito da scatti di ilarità.

Belen si accarezza la testa: il possibile significato

Molte persone hanno interpretato questo comportamento come un’allusione ironica alle situazioni di tradimento di cui si è parlato. Tuttavia, indipendentemente da questa interpretazione, ciò che conta è la capacità di affrontare le sfide con un sorriso, qualora ce ne fosse motivo.