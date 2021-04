Belen si gode la gravidanza alle Maldive: quanto costa una notte nel resort e chi paga?

Belen è splendida in dolce attesa e si gode la gravidanza alle Maldive insieme al fidanzato. Ma quanto costa il resort in cui stanno soggiornando?

Paesaggi esotici, acque cristalline, sole splendente e tanto relax: Belen alle Maldive si gode il lusso, il mare e le meravigliose giornate. Ancora più radiosa in dolce attesa, la showgirl argentina sta trascorrendo alcuni giorni nel cuore dell’Oceano Indiano in compagnia del suo amato fidanzato, Antonino Spinalbese.

Ma quanto costa il resort di lusso in cui la coppia sta soggiornando? E chi paga le giornate alle Maldive?

Belen alle Maldive: quanto costa e chi paga?

Tramonti incantati e paesaggi suggestivi, ma anche cibo raffinato e ricche colazioni: sono giorni speciali per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, sempre più innamorati e in trepidante attesa di abbracciare la loro bambina. I due stanno condividendo le loro giornate con i follower, che su Instagram impazzano vedendo i loro scatti più romantici.

Oltre a raccontare le loro giornate, tramite post e stories, Belen ha inserito l’hashtag “#suppliedby”, lasciando intendere che si tratta di lavoro. La Rodriguez starebbe soggiornando gratuitamente alle Maldive in cambio di pubblicità al resort di lusso nel quale sta trascorrendo le sue giornate.

Di norma invece, una notte in suite al Baglioni Resort, un hotel di lusso molto amato dai vip nostrani (Belen compresa), oscilla tra i 600 e i 1500 dollari.

Sebbene si tratti di lavoro, in molti non ne sono a conoscenza o non hanno notato l’hashtag che lo confermerebbe. Così non sono mancate le critiche indirizzate a Belen e Antonino. Tra i commenti su Instagram, infatti, si legge: “Noi chiusi in casa da mesi”, ma anche “E noi chiusi in casa da mesi a vedere morire i parenti per Covid…”, “A me andare alle Maldive non interessa, mi basterebbe vedere mio fratello ad Arezzo”. C’è chi polemizza maggiormente, scrivendo: “Uno sfregio a tutti gli italiani in ginocchio. Ma bisogna sempre ostentare?”. A chi commenta “Fai una vita così stressante, ti ci voleva proprio una pausa alle Maldive. E noi scemi che ti seguiamo”, Belen risponde: “Smetti di seguirmi, semplice”.