Belen si scatena ad una festa, ma De Martino è assente: idillio già finito?

Belen Rodriguez si scatena ad una festa milanese, ma Stefano De Martino è assente: l'idillio è già finito?

Belen Rodriguez ha partecipato ad una festa super divertente, ma i fan più attenti hanno notato un grande assente. Stiamo parlando di Stefano De Martino, da poco tornato ad essere suo marito. Possibile che l’idillio sia già finito?

Belen ad una festa senza De Martino

Festa all’insegna del divertimento per Belen Rodriguez e tutta la sua famiglia. Il clan, mamma Veronica e papà Gustavo compresi, hanno partecipato al party di compleanno di Giorgia Matteucci, wedding planner che ha organizzato anche le nozze della showgirl argentina con Stefano De Martino. E’ proprio questo dettaglio che ha allarmato i seguaci: come mai l’ex talento di Amici era assente? Mentre Belen si scatenava tra un ballo e un canto, il marito era a Napoli.

Belen e De Martino: l’idillio è già finito?

Come si coglie dal profilo Instagram di De Martino, mentre Belen partecipava alla festa, lui si stava rilassando nella sua città natale. I due non hanno mai fatto mistero sulla diversità della loro vita, motivo che li ha anche spinti a lasciarsi più volte. Pertanto, non è strano che la Rodriguez abbia preferito una festa ad una tranquilla gita in barca a Napoli.

I fan possono stare tranquilli: l’amore c’è ancora

I fan, quindi, possono stare tranqulli: Belen e Stefano sono ancora una coppia. Per questo ennesimo ritorno di fiamma, Rodriguez e De Martino hanno deciso di non mostrarsi troppo insieme, pertanto è probabile che abbiano scelto di avere reciproci spazi di libertà.