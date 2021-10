Belen sotto accusa per le borse di lusso: “Uno schiaffo alla povertà”

Belen Rodriguez è stata travolta dalle critiche dei fan dopo che ha mostrato sui social alcune delle sue borse di lusso.

Belen Rodriguez è finita nell’occhio del ciclone sui social per aver postato la fotografia di alcune delle sue borse di lusso.

Belen Rodriguez: le borse di lusso

Una foto postata da Belen Rodriguez ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social: nell’immagine la showgirl ha mostrato ai fan alcune delle borse firmate con cui sarebbe partita per motivi di lavoro.

Le borse in questione sono firmate da Louis Vuitton (per un valore di oltre 3500 euro) e da Hermès (per un costo totale di oltre 15mila euro). La fotografia ha mandato su tutte le furie la platea social della showgirl, che ha scritto: “Uno schiaffo alla povertà”, mentre un altro utente ha tuonato: “La tua è ostentazione, pensa a chi può permetterselo…”

Belen Rodriguez ha preferito non replicare e per il momento non ha svelato la destinazione del suo viaggio.

Belen Rodriguez: la maternità

Il 12 luglio 2021 Belen Rodriguez è diventata mamma della sua seconda bambina: Luna Marì, nata dall’amore per Antonino Spinalbese. Sui social la showgirl ha annunciato la nascita della bambina più felice che mai e insieme ad Antonino e alla sua famiglia ha trascorso le vacanze estive sull’Isola di Albarella, alla ricerca di maggiore privacy e tranquillità rispetto a Milano.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Per la showgirl quella con Antonino Spinalbese è la prima storia importante dopo la fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino (padre del suo primo figlio, Santiago). I due non hanno mai svelato apertamente i motivi del loro addio e la showgirl, pochi mesi più tardi, ha ritrovato la serenità accanto al giovane hair stylist milanese con cui oggi fa coppia fissa. “Un giorno, dopo tre mesi che frequentavo Antonino e cercavo di farlo passare per un amico, lui mi ha chiamato distrattamente amore (…) Santi mi ha confessato: Ho sentito che ti ha chiamato amore, vorrà pur dire qualcosa, fidanzati con lui per favore.

Secondo me Dio ti ha mandato il principe. Poi alcuni giorni dopo mi ha spiazzata: ma un fratellino?”, aveva confessato la showgirl a Chi. Precedentemente Belen Rodriguez era stata legata al pilota di motoGp Andrea Iannone, ma anche in quel caso la storia tra i due si era concluso in un nulla di fatto.