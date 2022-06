Belen stilista: in arrivo gli abiti floreali che fanno perdere una taglia

Belen Rodriguez ha preannunciato l'uscita della sua nuova linea di abbigliamento, che permetterà di far perdere una taglia a chi indossi i suoi abiti.

Belen Rodriguez ha preannunciato via social l’uscita di una sua nuova linea di abbigliamento che, a quanto pare, sarebbe caratterizzata da uno stratagemma che permetterebbe di “far perdere un taglia” a chi indossi i suoi capi.

Belen Rodriguez: la nuova linea di abbigliamento

Belen Rodriguez ha anticipato via social l’uscita della sua nuova linea di abbiagliamento, Mar de margaritas, che sarà caratterizzata soprattutto da abiti leggeri, estivi e a tema floreale. La showgirl argentina ha inoltre spiegato via socail che i suoi abiti conterranno una sorta di bustino che permetterà, a chi li indosserà, di scalare di una taglia. In tanti sono impazienti di saperne di più sulla sua nuova linea di abiti, specie dopo il successo raggiunto con il suo brand Hinnominate e con la linea di bikini Me Fui.

Il significato di Mar de margaritas

Belen ha anche spiegato che il nome della sua nuova linea di abbigliamento, Mar de Margaritas, avrebbe un significato per lei molto speciale visto che si tratterebbe del titolo di una canzone argentina dedicata da suo padre Gustavo alla madre Veronica Cozzani. Belen è molto legata ai suoi genitori e i due non hanno mai mancato di sostenerla durante la sua carriera. I genitori di Belen abitano nel suo stesso palazzo, e trascorrono insieme ai loro nipoti, Santiago e Luna Marì, tutto il tempo che possono.

In tanti si chiedono se presto anche Cecilia Rodriguez regalerà ai due un nipotino, ma per il momento la sorella minore di Belen ha sempre preferito glissare sulle domande in proposito.