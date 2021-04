Belen stilista di una linea per neonati: il progetto per Original Marines

In vista della nascita della sua seconda figlia Belen Rodriguez sarebbe stata chiamata da Original Marines per disegnare una nuova linea per bebè.

Dopo il successo della sua linea di bikini e quella di abiti realizzata insieme ai fratelli, Belen Rodriguez avrebbe accolto un progetto di Original Marines per una nuova linea dedicata ai neonati.

Belen Rodriguez: la linea per neonati

In vista della nascita della sua seconda figlia – che lei e Antonino Spinalbese hanno deciso di chiamare Luna Marie – Belen Rodriguez è stata coinvolta da Original Marines in un nuovo progetto: la showgirl si occuperà della realizzazione di una nuova linea di abiti per neonati.

Al momento sulla vicenda non esistono conferme né annunci ufficiali da parte della showgirl, anche se in molti non vedono l’ora di scoprirne di più.

Anche Chiara Ferragni – che ha da poco dato alla luce la sua seconda figlia, Vittoria – ha lanciato una nuova linea di abiti per bebè sotto il suo prestigioso brand di vestiti. In tanti sui social hanno però avuto da ridire per i prezzi da capogiro dei body e delle tutine (dai 90 ai 200 euro).

Quelli di Original Marines firmati da Belen avranno prezzi più accessibili? Per il momento la showgirl non ha svelato dettagli e continua a godersi gli ultimi mesi di gravidanza insieme al compagno Antonino Spinalbese, più felice che mai.