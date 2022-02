Belen su De Martino: “Io e lui ci rivediamo, ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo”

Belen e Stefano De Martino sempre più vicini? La showgirl fa chiarezza: "Io e lui ci rivediamo, ma vivo da sola con i miei figli".

Belen e Stefano De Martino appaiono sempre più vicini. I due sono stati infatti “paparazzati” in diverse occasioni insieme. Ora a far chiarezza sul loro rapporto è la showgirl che, in un’esclusiva al Corriere della Sera, ha parlato non solo di aspetti della sua vita privata, ma anche professionale.

“Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità”, ha affermato.

Belen su Stefano De Martino: “Che con lui ci rivediamo non è una novità”

La showgirl ha sottolineato come in questa particolare fase della sua vita si stia prendendo cura prima di tutto di sé stessa. Ha poi osservato: “Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità.

Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così”.

“Quando è nato Santiago avevo 26 anni”

Non è mancata inoltre una riflessione sul suo essere madre: “Quando è nato Santiago avevo 26 anni, facevo le cose con leggerezza. Oggi sono una mamma attenta, presente, anche se ho più paure. La carriera è già impostata e ho più tempo da dedicare ai figli.

E i figli meritano il nostro tempo”.

“Maria De Filippi è la mia mamma televisiva”

Belen Rodriguez ha poi speso parole di elogio verso Maria De Filippi che l’ha definita la sua “mamma televisiva”. La showgirl che è pronta a tornare in veste di “iena” ha affermato: “Sarò più persona e meno personaggio. Anche Maria De Filippi mi ha detto che Le Iene possono fare per me, che è arrivato il momento di fare qualcos’altro, di farmi vedere in un’altra veste.

Lei è la mia mamma televisiva. Mi ha dato la libertà di andare su un’altra rete, anche facendo in concomitanza ‘Tu sì que vales‘”.